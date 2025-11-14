Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’a vekaleten Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgüt temsilcileri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ailesi katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın anıt mezara çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Erhürman’ın Anıt Defteri’ni imzalamasıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin öncülerinden, halkımıza özgüven kazandıran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş; Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet, bugün 42. yılında. Cumhuriyet, halkın iradesiyle; demokrasiye ve hukuka duyulan inançla varlığını sürdürmektedir. Ülkemizi ve halkımızı, insan haklarına, adalete ve eşitliğe dayalı bir geleceğe taşımak; Kıbrıs Türk halkının onurunu korumak en temel görevimizdir. Bu topraklarda herkesin eşit ve refah içinde yaşaması için mücadelemiz devam ediyor. Bu memleketin çocuklarının insan onuruna yaraşır bir hayatı yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, minnetle anıyoruz.”