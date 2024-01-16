Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in Kıbrıslı Rum mallarının satışı hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kıbrıs Genç TV'de yayınlanan, Didem Gürses'in sunduğu Alternatif Gündem Programı'nda konuşan Erk, Rum Lider’in anayasayı çiğneyerek uluslararası hukuk aklı satamayacağını ifade etti.

Kıbrıs Genç TV'de Didem Gürses'in sunduğu Alternatif Gündem Programı'na konuk olan Dış İşleri Eski Bakanı Kutlay Erk, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'in Kıbrıslı Rum mallarının satışı hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Erk, Hristodulidis'in anayasayı çiğneyerek uluslararası hukuk aklı satamayacağını ifade ederek, özellikle karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğini alması konusundaki adaletsizliği vurguladı. Hristodulidis'in Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlık haklarına karşı gösterdiği direnci sert bir dille eleştiren Erk, hükümetin bu konuda daha etkili bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

KUTLAY ERK KIBRIS GENÇ TV’DE KONUŞTU

"AİHM'DE HRİSTODULİDİS'E DERS VEREBİLİRİZ"

Erk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Hristodulidis'e ders verilebilecek bir davanın söz konusu olduğunu ifade etti. İnsanlara yurttaşlık hakkının verilmesi gerektiğini vurgulayan Erk, daha sonra mülkiyet hakları konusunu tartışmanın daha adil bir yaklaşım olacağını belirtti. Hristodulidis'in kendi anayasasını uygulamamakla suçlayan Erk, uluslararası hukuk aklını satmanın, kendi ülkesindeki anayasal düzeni ihlal etmekle birleşemeyeceğini dile getirdi.

Erk, Kıbrıs Türk yönetiminin karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlık haklarını savunması ve bu konudaki davaya taraf olması gerektiğini belirterek, Hristodulidis'in mülkiyetle ilgili olarak verdiği dersleri eleştirdi. Son olarak Erk, Hristodulidis'e insanların temel hakkı olan kimlik konusunda uluslararası hukuku ve anayasayı anlatılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.