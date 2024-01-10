Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin her yıl farklı bir konsept altında geleneksel olarak düzenlediği Dernek Üyeleri Sergisi ve Sanatsal etkinliklerinin bu yıl on beşincisi Kültür Dairesi’nin katkılarıyla ve Atatürk Meslek Lisesi işbirliği ile gerçekleştiriyor.

“Untitled” konseptiyle gerçekleşecek Sanat Etkinliği, 17 Ocak 18.30’da Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sergi Salonu’nda açılacak 26 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

20, 23 ve 26 Şubat tarihlerinde ise Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde seramik workshop ve seminerler düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Dernek Başkanı Bedia Kale Kültür Dairesi’nin katkılarıyla ve Atatürk Meslek Lisesi işbirliği ile gerçekleşecek etkinlikle ile ilgili yaptığı açıklama şöyle,

“1999 yılında kurulan Derneğimiz sergiler, uygulamalı etkinliklerle seramik sanatına olan ilgiyi ve farkındalığı arıtmayı yönelik çalışmalarını 2024 yılı boyunca devam etmeyi hedeflemektedir.

Dernek olarak bu yılki ilk etkinlik konseptimizi “Untitled” olarak belirledik.

“Untitled”; başlıksız veya isimsiz anlamına gelmektedir. Sanatçılar özgür duygu ve düşüncelerini yansıttıkları özgün yaratım eserlerinde, bir temaya bir kavrama bağlı kalmamak özgür kalmak, kısıtlamamak adına eserlerini bu başlıkla sunmaktadırlar.

Bizlerde Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği olarak dernek üyeleri sergimizde seramik sanatına düşünsel, yaşamsal, sanatsal, estetiksel ve çevresel açıdan ele alarak kendi sanat anlayışlarımızı özgürce harmanlayarak yansıtmayı arzuladık.

Şubat ayında gerçekleşecek workshoplarımıza katılmayı dileyen seramik sanatına ilgi duyan kişiler, derneğimizin 05338475588 nolu telefonundan temasa geçerek kayıt olabilecekler ve etkinliklere katılabileceklerdir. Etkinliklerin saati ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

Dernek üyelerimiz, Semral Öztan, Eser Keçeci ve Mümine Özdemirağ Yağlı’ya yıllardır süre gelen bilgi, düşünce ve tecrübelerini bizlere ve sanatseverlerle paylaşacakları için ve ayrıca dernek yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarıma ve sergimizde değerli eserleri ile yer alacak tüm dernek üyelerimize teşekkür ederim.

Ayrıca, ana sponsorumuz Kültür Dairesi’ne, workshoplarımıza ev sahipliği yapacak olan Atatürk Meslek Lisesi’ne, sanata ve sanatçıya değer vererek katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza ve sanatseverlerimize teşekkür ederiz.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği olarak tüm sanatseverleri etkinliğimize davet ederiz”.