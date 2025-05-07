Thalassaemia Derneği, 8 Mayıs Uluslararası Thalassemia Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın Thalassaemia tedavi protokolünün eksiksiz olarak uygulanabilmesi için gerekli orijinal ilaç, tedavi koşulları ve hizmetleri sağlamasını istedi.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 8 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Thalassaemia Günü’nün anlam ve önemine değindi.

Uluslararası Thalassaemia Günü’nün Uluslararası Thalassaemia Federasyonu'nun (TIF) Başkanı ve Kurucusu Panos Englezos'un oğlu George Englezos'un anısını onurlandırdığını kaydeden Varoğlu, günün ayrıca thalassaemia nedeniyle hayatları sona eren tüm hastaların anısına saygı duruşunda bulunulduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta thalassemianın geçmişinin 1970’li yıllara dayandığını belirten Varoğlu, “Henüz tedavinin bilinmezliği devam ederken bir taraftan da yeni doğumlar olmaktaydı. 1978 yılında Derneğimizin kuruluşunda ve sonrasında yapılan çalışmalar ile thalassemialıların tedavisi ve ihtiyaç duyulan tıbbi araç, gereç ve ilaçların ülkemizde sağlanması başarılmıştır. Bölgemiz çok yüksek thalassemia taşıyıcısı bulunan bir yerdir. Bundan dolayıdır ki her zaman tarama ve erken tanı yöntemlerini hiç aksatmadan devam edilmesi gerekmektedir.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın thalassaemia tedavi protokolünün eksiksiz olarak uygulanabilmesi için gerekli orijinal ilaç, tedavi koşulları ve hizmetleri sağlaması gerektiğini vurgulayan Varoğlu, “Toplumsal bir sorun olan thalassaemiaya katkı koyan ve bizleri bugünlere taşıyan devlet yetkilileri, hizmet etmiş tüm doktor, sağlık çalışanları, laboratuvar, Kan Bankası ve geçmişten günümüze kadar Dernek yönetiminde görev yapanlara ve ailelerimize teşekkür ederken, yetkili bakanlık olan Sağlık Bakanlığı'nın coğrafyamıza özel bu sağlık sorununa daha da yakından bakmasını talep etmekteyiz. Tüm Camiamızın 8 Mayıs Thalassemia Günü'nü kutlarız.” ifadelerini kullandı.