Kuzey Kıbrıs’ta eğlence tam gaz devam ediyor..

Türkiye’de son zamanlarda en çok konuşulan “Yalı Çapkını” dizisinde başrol oynayan Türkiye’nin ünlü sanatçısı ve oyuncu Emre Altuğ önceki akşam Kapı Restoran’da sahne aldı.

“Bu Kadar Mı” şarkısıyla 2000’li yıllarda müzik piyasasına giriş yapan Emre Altuğ kendini izlemeye gelen konuklara unutulmaz saatler yaşattı..

Hem kendi albümünden şarkıları hemde günümüzün popüler şarkılarını söyleyen Emre Altuğ Kapı Restoran’da unutulmaz bir gece yaşattı.