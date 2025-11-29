Lapta ve Tatlısu -Esentepe arasında meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22.00 sıralarında Cüneyt Çağın (E-43), yönetimindeki VF 794 plakalı salon araçla Tatlısu-Esentepe ana yolu üzerinde "dikkatsiz şekilde" seyrederken, tali sokaktan çıkış yapan Karın Julia Stone (K-58) yönetimindeki KB 568 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Stone'nin 154 miligram alkollü içki tesiri altındaki olduğu belirtildi. Kazada yaralanan Stone, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında bulunuyor.

-Lapta'da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lapta'da ise dün 18.30 sıralarında, Cem Derviş Doğu (E-32) yönetimindeki NU 759 plakalı araçla, Kanarya Sokak'tan Girne-Güzelyurt ana yoluna, ana yolda seyreden İzzet Dinçer(E-63) yönetimindeki UA 756 plakalı otobüse öncelik hakkı vermeden çıkmaya çalışırken, otobüsün önünü tıkaması sonucu kaza oldu. Otobüs şoförü Dinçer kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yürütülen soruşturmada, Cem Derviş Doğu'nun alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yaptığı ve yeterli nefes örneği vermediğinden dolayı tutuklandığı belirtildi.