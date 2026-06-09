Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle Lapta’da bazı bölgelere 12 Haziran Cuma günü 2 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09.00-11.00 saatlerinde yapılacak kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

“Lapta dağ kısımları, Lapta telefon santralinin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta mezarlığı bölgesi, Santa Fe siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ve Başpınar’ın doğusu.”