Lapta sahil yürüyüş yolu, yaz sezonuna yeni bir yaşam ve gastronomi noktası kazandı. Plaj, havuz, restoran ve bar konseptini bir arada sunan Riva Beach Club Restobar, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Muazzez Tokatlıoğlu Ataner, Ahmet Tokatlıoğlu ve Toprak Tokatlıoğlu kardeşlerin yatırımıyla hayata geçirilen tesis, hem bölge halkına hem de adayı ziyaret eden turistlere gün boyu farklı deneyimler sunmayı hedefliyor.

Gündüz saatlerinde beach menüsüyle deniz ve güneş keyfini lezzetle buluşturan Riva Beach Club Restobar, akşam saatlerinde ise dünya mutfağından seçkin tatların yer aldığı fine dining konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Deniz manzarası eşliğinde sunulan özel menü ve imza kokteyller, tesisi Lapta'nın yeni gastronomi duraklarından biri olmaya aday gösteriyor.

Yaz boyunca her hafta sonu gerçekleştirilecek Sunset Party organizasyonlarıyla da dikkat çeken Riva Beach Club Restobar, gün batımını canlı müzik ve eğlenceyle buluşturarak sosyal yaşama hareket katmayı amaçlıyor.

Modern mimarisi, farklı konseptleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan Riva Beach Club Restobar'ın, Lapta sahilinde yaz sezonunun yeni cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor.