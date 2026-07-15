Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranının altında belirlenmesi halinde eylem süreci başlatacaklarını söyledi.

Hür-İş'ten verilen bilgiye göre, Ahmet Serdaroğlu, Kanal T’de Damla Dabiş’in sunduğu programa konuk oldu.

“Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. UBP-DP-YDP hükümetini uyarıyoruz. Komisyon hayat pahalılığı oranının altında bir karar üretirse eyleme gideceğiz.” diyen Serdaroğlu, asgari ücretin, hayat pahalılığı oranı ve çalışanların insanca yaşam koşulları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücret belirlenirken yalnızca gıda harcamalarını kapsadığını söyleyen Serdaroğlu, hesaplamalarda; kira, elektrik, su, ulaşım, sağlık ve diğer temel yaşam giderlerinin de dikkate alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

-“Hayat pahalılığı zam değil, alım gücünü korumadır"

İşverenler Sendikası’nın değerlendirmelerini de eleştiren Serdaroğlu, yasada asgari ücret belirlenirken dikkate alınacak kriterlerin açıkça yer aldığını kaydetti.

Hayat pahalılığı oranının gerçek anlamda bir zam olmadığını belirten Serdaroğlu, bunun yalnızca çalışanların alım gücünü korumaya yönelik yasal bir düzenleme olduğunu ifade etti. Yüzde 3,5’lik eksik artışın çalışanların aylık gelirinde yaklaşık 2 bin TL kayba yol açacağını dile getiren Serdaroğlu, bu kaybın altı ayda yaklaşık 12 bin TL’ye ulaştığını, hükümet tarafından açıklanan destek paketlerinin bu kaybı telafi etmediğini savundu.

-"Çalışanların hak ettikleri ücretle korunması gerek"

Çalışanların popülist uygulamalarla değil, hak ettikleri ücretle korunması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, hayat pahalılığı oranının eksiksiz şekilde kök maaşlara yansıtılmasını ve bunun üzerine refah payının eklenmesini istedi.

Hükümete açık çağrıda bulunan Serdaroğlu, “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Eğer Asgari Ücret Saptama Komisyonu yoksulluk sınırının altında bir rakam belirlerse UBP-DP-YDP hükümetini şimdiden eylemler noktasında uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, emeğin karşılığının eksiksiz verilmesi gerektiğini vurgulayarak, çalışanların haklarından taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.