Başbakan Ünal Üstel, "Halkımızın geleceği için Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi, hükümetin hedefinin ekonomiyi güçlendirmek, yatırımları artırmak ve halkın refahını yükseltmek olduğunu vurguladı.

Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel görüşmede yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti. Üstel, "Bu tarihin ne anlama geldiğini en iyi bilenlerden birisiniz. 15 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne giden sürecin en önemli dönüm noktalarından biridir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde milli iradeye yönelik hain darbe girişiminin, halkın kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığı ve demokrasinin kazandığı gündür" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın liderliği, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın fedakarlıkları ve anavatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle başarıya ulaştığını vurgulayan Üstel, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Bugün özgür ve egemen bir devlet çatısı altında yaşadıklarını belirten Üstel, hükümet olarak şehitlerin, mücahitlerin ve kahraman Mehmetçiğin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her alanda daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

-"Enerjide tarihi adımlar atıyoruz"

Türkiye ile enerji alanında tarihi adımlar atıldığını belirten Üstel, doğal gaz için ön mutabakatın imzalandığını hatırlatarak, halkın geleceği için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Rum tarafının engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın son ziyareti sırasında enerji alanında tarihi kararlar alındığını ifade eden Üstel, deniz altı elektrik kablosu projesinin önünün kesilmesi üzerine Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz getirilmesine yönelik ön mutabakat metninin imzalandığını anımsattı.

Bu adımın enerji güvenliği kadar ekonomik kalkınma açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Üstel, Türkiye ile yürütülen güçlü iş birliğinin yeni projelerle devam edeceğini kaydetti.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise, hükümetin; şehitler, gaziler ve mücahitlere yönelik attığı adımlara teşekkür ederek, "Bizlere en fazla sahip çıkan hükümetlerden biriyle çalışıyoruz." dedi. Bayar Üstel önderliğindeki hükümete şehitler, gaziler ve mücahitlere yönelik attığı adımlar nedeniyle teşekkür etti.

Bayar, özellikle “Gazi Kartı” uygulamasının hayata geçirilmesi, şehit aileleri ile gazilerin haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların camia tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Üstel hükümeti döneminde derneğin taleplerine duyarlılıkla yaklaşıldığını ifade eden Bayar, "Bizlere her zamankinden daha fazla el uzatıldı. Şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize ve mücahitlerimize verilen değer somut icraatlarla ortaya konuldu. Gazi Kartı başta olmak üzere haklarımızın geliştirilmesi, atılan adımlar ve sağlanan destekler camiamız adına son derece kıymetlidir. Başbakan Ünal Üstel ve hükümetine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.