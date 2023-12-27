Larnaka şehri ile Küba’nın Santiago De Cuba şehirleri arasında işbirliği memorandumu imzalandı.

Haravgi gazetesi, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras ve Küba’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Angle Gustavo Suarez Cordero’nun 21 Aralık Perşembe günü Larnaka Belediye Binası’nda gerçekleştirdikleri görüşmede, Larnaka ile Santiago De Cuba şehirleri arasında işbirliği yapılmasını öngören bir memorandum imzaladıklarını yazdı.

Habere göre, söz konusu memorandum, iki şehir arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi çerçevesinde ekonomi, ticaret ve yatırım gibi alanlarda işbirliği yapılmasını öngörüyor.