Larnaka marinasında bir teknede ve iş yeri olarak kullanılan bir apartman dairesinde yangın çıktığı bildirildi.

Alithia, marinada çıkan yangının diğer teknelere yayılmaması için, teknenin marina personeli tarafından açık denize çekildiğini ve Rum itfaiyesinin denizden müdahalesiyle söndürüldüğünü yazdı.

Gazete, teknenin kaptansız şekilde sığ sulara çekildiğini, ancak tekneyi çeken Rum Liman ve Deniz Polisine ait teknenin söndürme kabiliyeti olmasına karşın bunu yapamadığını da haberine ekledi.

Aynı gazete, Larnaka’da bir apartmanın 4’üncü katında bulunan ve mimarlık ofisi olarak kullanılan dairede dün sabahın erken saatlerinde yangın çıktığını, 5 itfaiye aracının müdahalesiyle, diğer dairelere yayılmadan söndürüldüğünü yazdı.

Habere göre, yapılan incelemede, ofis içerisinde yanıcı madde kalıntıları bulunduğunu, yangının kundaklama sonucu çıktığı saptandı.