Larnaka’da hırsızlık olaylarının endişe verici boyutlara geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, polisin aldığı onca tedbire rağmen hırsızlık olaylarının gerilemediğini, aksine arttığını ve özellikle sahil kesiminde yaşayanların kendilerini güvende hissetmediklerini yazdı.

Gazete, huzurlu kent olarak bilinen Larnaka’da hırsızlık olaylarının ilk kez böylesine arttığını ve özellikle turistlerin uğrak yeri olan Finikudes sahil bölgesinde yaşandığını kaydetti.

Haberde, dün sabaha karşı meydana gelen son hırsızlık olayında, biri Rum diğeri Yunan olan ikisi de 52 yaşındaki iki adamın, kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırıya uğradıkları ve saldırganların çantalarını alarak gözden kayboldukları belirtildi.

Gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde şu anda, 8 Arap kökenli şahsın hırsızlık suçlamasıyla yargılandığını yazdı.