Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Orta Doğu’da savaşın yeniden alevlenmesine rağmen Güney Kıbrıs’ın herhangi bir risk veya güvenlik meselesiyle karşı karşıya olmadığını söyledi.

Alithia’nın haberine göre Palmas, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yunan silahlı kuvvetlerinin Güney Kıbrıs’ın "savunmasını güçlendirmek amacıyla" karada, denizde ve havada alarm durumunda olmaya devam ettiğini belirtti.

Palmas, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Elli” fırkateyninin Güney Kıbrıs açıklarında devriye görevi yürüttüğünü, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağının ise Baf’taki “Andreas Papandreu” Hava Üssü’nde konuşlu bulunduğunu kaydetti.

Zaman zaman Rum makamlarını meşgul eden münferit olayların yaşanmaya devam ettiğini ifade eden Palmas, güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü ve bölgedeki gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın "güvenli bir destinasyon olduğunu" savunan Palmas, Savunma Bakanlığı ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun “ülke vatandaşlarının iki güvenlik bacağından biri olduğunu” belirtti.

Palmas, “Bu tür durumlarda tehlikeyi küçümsemiyoruz ancak ne kadar az konuşursak o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Palmas, Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Konuları Konseyi toplantıları çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldiğini de açıkladı.

Görüşmede, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’dan “Centauros” sistemi tedarik etmesi konusunun ele alındığını belirten Palmas, Rum ve Yunan hükümetlerinin bu konuda tam bir görüş birliği içerisinde olduğunu söyledi.