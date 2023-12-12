Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu “Sözümüz Türküler” konserini dün akşam (11 Aralık) yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde Kıbrıs türkülerinin yanısıra Türkiye ve Azerbaycan’dan pek çok eser seslendirildi.

Hasibe Aksaç şefliğinde gerçekleşen konserde, farklı coğrafyaların kültürlerine ait türküler dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Konsere katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LBO Halk Müziği Korosu’nun başarılı konserlere imza attığını belirterek, başta şef Hasibe Aksaç olmak üzere tüm koro üyelerini kutladı.

“Halk Müziği Korosunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere çok güzel duygular yaşattığını” ifade eden Harmancı, koro üyelerinin gönüllülükle ve özverili bir şekilde çalıştığını belirterek tüm emeği geçenlerle gurur duyduğunu vurguladı.