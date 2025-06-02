21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) tarafından sahnelenecek "Aşk İçinde Mahpushane" Nazım Hikmet’e armağan ediliyor.

LBT’den verilen bilgiye göre, oyun, 3 Haziran 20.30'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda prömiyer yapacak ve çarşamba akşamı da festival programı kapsamında sahnelenecek.

Nazım Hikmet’in hayatının bir bölümünü, hapiste geçirdiği yılları, konu alan oyun, ölümünün 62’nci yıl dönümünde şair Nazım Hikmet için oynanacak. Yaşar Ersoy'un oyunlaştırıp yönettiği oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Döndü Özata, Melihat Günalp, Kurtuluş Altaylı, Umut Ersoy ve Altekin Erginel rol alıyor.

Oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, özgün müziğini Fatih Çiçekli, afiş broşür tasarımını Umut Ersoy, ses efekt uygulamasını Mehmet Eseri, ışık uygulamasını Fırat Çelik, oyun asistanlığını Ali Moda, sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

Oyun yeni sezonda da sahnelenmeye devam edecek.