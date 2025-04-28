Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu tarafından 3 Mayıs'ta Premier gösterimi yapması planlanan “Lefke 48” isimli bir grev öyküsünün canlandırıldığı oyun, ada genelinde turneye çıkacak.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Gencer tarafından kaleme alınan ve Yusuf Nidai'nin yönettiği eser, 1948 yılında Lefke CMC Şirketinde çalışan işçilerin şirkete karşı 125 gün sürdürdükleri grevi anlatıyor.

Oyun; 3 Mayıs Cumartesi Lefke AKM’de, 9 Mayıs Cuma Girne Oda Tiyatrosu’nda, 10 Mayıs Cumartesi Lefkoşa Mısırlızade Tiyatrosu’nda, 16 Mayıs Cuma Dali’de, 17 Mayıs Cumartesi Lefke AKM’de, 24 Mayıs Cumartesi Güzelyurt AKM’de ve 30 Mayıs Cuma İskele Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Oyun biletleri, online olarak kıbrısbiletcim.com adresinden ve oyun akşamları kapıda satışa sunulacak.