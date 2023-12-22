Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Paye inşaat Ltd arasında Lefke Maden Müzesi İç Düzenleme işlerine ait protokol imzalandı.

Protokole Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı ile Paye İnşaat LTD. Direktörü Cemal Tosunoğlu imza koydu.

Lefke Maden Müzesi, özelde Lefke İlçesi, genelde ise Kıbrıs Adası’nda çağlar boyu gerçekleştirilen Madencilik faaliyetlerinin tarihini, ve bu faaliyetlerin sosyo-kültürel ve çevresel etkilerinin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Müzede, Kıbrısın jeolojik tarihi, jeolojik tarih içerisinde maden yataklarının oluşumu, arkeolojik devirlerden itibaren çağlar boyu madencilik faaliyetleri ve Kıbrıs Maden Şirketi’nin (CMC) faaliyetleri kronolojik bir sıraya göre metinler, görseller, objeler ve belgelerle anlatılacak.