 Lefkoşa Belediye Orkestrası, “Yeni Yıla Merhaba” konseri verecek.

Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesindeki Latin Trio tarafından verilecek konser, 19 Aralık Salı günü, saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak.

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Konser biletleri, online olarak www.biletinial.com internet adresinden veya kapıdan satın alınabilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre Latin rüzgarlarının eseceği konserde Donde estas: Pick Martini, Elbette: Candan Erçetin, Dos Gardenias: İbrahim Ferre, El Cuarto De Tula: Bueno Vista, Chan Chan: Bueno Vista, Her yaşın bir güzelliği var: Ajda Pekkan, Cuandos Desirena, La Ultima Noche gibi birçok parça müzikseverlerin dinletisine sunulacak.