Lefkoşa Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün saat 17.50 sıralarındaki kazada, Cüneyt Korkmazer (E-44), yönetimindeki GV 912 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada, Turunçlu yol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Turunçlu istikametine doğru dönüşe geçti. O esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan Mert Kuni (E-23) yönetimindeki KZ 418 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden KZ 418 plakalı araç, bordür taşlarına çarpıp yol içerisinde tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KZ 418 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cahit Üçok (E-42) ve Ekrem Zeden (E-33) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.