Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Furkat Bazarow hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Abdullah Pirliyew ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 03.40’da ET 678 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, Demirhan'da faaliyet gösteren MFC Motors önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp çıkarak takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada, araçta bulunan Cihangir'de sakin Furkat Bazarow (E-27) olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Abdullah Pirliyew (E-27) ise hafif yaralandı.

Pirliyew’in 136 miligram alkollü olduğu belirlendi. Polis, kaza anında, aracı hangi şahsın kullandığını henüz tespit edemedi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.