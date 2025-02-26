Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgide, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda Güzelyurt istikametine doğru seyreden Okan Büken’in (E-32) yönetimindeki NY 706 plakalı tır araçla dikkatsizce sol şeride geçmesiyle Orhan Tamgümüş (E-73) yönetimindeki GS 110 plakalı araca çarptığı belirtildi.
Kaza sonucu yaralanan Orhan Tamgümüş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.