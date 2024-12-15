İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’nın Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde yarın tam gün grev yapılacak. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kasım ayında verilen sözler üzerine grevi askıya aldıklarını, ancak bir ay geçmesine rağmen sorunların çözüme kavuşmadığını belirtti. Sorunların devam etmesi nedeniyle Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde yarın tam gün grev yapılacağını ifade eden Bengihan, çözüm sağlanana kadar kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

Grev sırasında saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği önünde bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.