KKTC’nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Komando Kurmay Albay Hayati Kaya, bazı örgüt ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.

Tören, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

-Anıt Özel Defteri

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

Türk halkı tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlık idealinden hiç vazgeçmemiş; kendi kaderine sahip çıkarak büyük bir inanç, azim ve karalılıkla özgür devletini kurmuştur.

15 Kasım 1983, bir milletin iradesinin, cesaretinin ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi, bağımsızlık yolundaki destansı mücadelesinin simgesidir.

Bu anlamlı günde, bizlere özgür bir vatan armağan eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesine gönülden saygı duyuyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”

-KTBK Komutanlığı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Kurmay Albay Ali Karakaş, deftere şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

Kıbrıs Türk halkının onurunu, özgürlüğünü ve geleceğini teminat altına almak amacıyla canlarınızı feda ederek eriştiğiniz kutsal şehitlik mertebesi, milletimizin gönlünde ebediyen muhafaza edilecektir. Uğrunda hayatınızı adadığınız bu aziz topraklar üzerinde verdiğiniz varoluş mücadelesi, tarihimizin şerefli sayfalarında daima yerini koruyacaktır.

Vatanın bekası ve milletimizin hürriyetini temin etmek adına gösterdiğiniz üstün cesaret, fedakârlık ve kararlılık; bizlere ilham veren, yolumuzu aydınlatan mukaddes bir mirastır. Kahramanlıklarınız ve bıraktığınız hatıralar, daima minnet ve saygıyla yâd edilecektir.

Yüce Türk Milletinin mensupları olarak bizler, haklı ve onurlu mücadeleniz neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ebediyen yaşatma ve koruma azim ve kararlılığındayız. Bu kutsal değerler uğruna gerektiğinde canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuza saygıyla eğiliyoruz.”

-GKK Komutanlığı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Komando Kurmay Albay Hayati Kaya, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Kahraman Şehitlerimiz,

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere huzurlarınızdayız.

Sizlerin canlarınızı feda ederek vermiş olduğunuz mücadeleyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak taçlandırdık. Kıbrıs Türkü sizlerden aldığı bu güç ve inançla, kurmuş olduğu cumhuriyeti hür ve bağımsız bir şeklîde yaşatacaktır.

Rahat uyuyunuz! Yakmış olduğunuz meşale, sizlerden aldığımız güçle ilelebet taşınacak, destanlaşan mücadeleleriniz inanç dolu kıvılcımları paralamaya devam edecektir.

Hepinizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”