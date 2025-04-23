Lefkoşa’da yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Değer ile Gazimağusa’da yaşayan 84 yaşındaki Nadire Musaoğluları hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Duchenne Kas Distrofisi, solunum ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunan Hüseyin Değer dün ikametgahında aniden fenalaştı. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırılan Değer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı gün saat 17.15 sıralarında ise Gazimağusa’da yaşayan Nadire Musaoğluları, evinin oturma odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yapılan ilk muayenede vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadı.

Değer ve Musaoğluları’nın kesin ölüm sebepleri, yapılacak otopsilerin ardından belli olacak. Polis soruşturması devam ediyor.