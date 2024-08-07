Lefkoşa ve Tepebaşı’nda dün iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaralanmanın olmadığı kazalarda “sürücülerden biri 95, diğeri 124 mlg” alkollü çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk kaza 08.20’de Tepebaşı’da Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Nihal Ceylan (K-26), 95 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KM 637 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmından bankete düştü. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, kontrolsüz bir şekilde yolun sağ kısmından çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanma olmadı.

- Alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde gece saat 23.30’da bir kaza daha meydana geldi.

Muhammad Balal Anjum (E-34) 124 mlgr alkollü içki tesiri altında EM 844 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, bir iş yeri önünde park halinde bulunan UZ 733 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonrası yoluna devam eden EM 844 plakalı araç, Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde o esnada önünde aynı şerit ve istikamete doğru seyreden, trafik ışığının kırmızı yanması sebebiyle duran

Kadri Nuri (E-37) yönetimindeki FM 868 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında EM 844 plakalı araç sürücüsü Muhammad Balal Anjum tutuklandı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.