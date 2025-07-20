Lefkoşa’da alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park edilmiş araca çarptı, alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasına göre kaza bugün saat 02.00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaşandı.
Merve Nur Dinlemez (K-25), 92 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı KE 447 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halinde bulunan, Ünzüle Uyanır’ın (E-41) sorumluluğundaki NU 926 plakalı araca çarptı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.