Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü hazır bulundu.

Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs Harekâtı'nın mimarlarından dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği, özgürlüğü ve geleceği uğruna yapılan fedakârlıkların unutulmayacağını vurgulayan Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle barışın ve dirliğin ilelebet süreceğine olan inancını ifade etti.