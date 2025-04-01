Lefkoşa’da sakin 52 yaşındaki Ömer Çeliksoy, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, dün gece 21.00 sıralarında rahatsızlanan Ömer Çeliksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çeliksoy’un ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

-Sevda Ceylan’a otopsi yapıldı

Öte yandan dün Girne’de bulunduğu kumarhanede aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Sevda Ceylan’a (K-58) otopsi yapıldı.

Otopside, Ceylan’ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ve kesin nedenin ileri tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.