Lefkoşa’da Girne Caddesi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonda müşteri olarak bulunan 63 yaşındaki Hüseyin Karakuzulu, yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 15.30 sıralarında, Girne Caddesi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonun giriş kısmında, müşteri olarak bulunan Hüseyin Karakuzulu (E-63 turist) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Karakuzulu'ya yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Sosyal medya uygulaması üzerinden “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak”tan 2 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor

Polis, bir sosyal medya uygulaması üzerinden “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak” yaptıkları tespit edilen iki kişinin tutuklandığını, bir kişinin ise arandığını açıkladı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 20.30 sıralarında, Güzelyurt’ta, Ö.B. (E-26), G.K.’nin (E-48) aracılığı ile 10 bin TL verip karşılığında uyuşturucu madde satın alma konusunda, bir sosyal medya uygulaması üzerinden İ.K.(E-20) ile “ağır bir suç işlemek için aralarında gizli ittifak yaptıkları” tespit edildi. Ö.B. ve G.K. tutuklandı, İ.K. ise aranıyor.