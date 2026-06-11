İçişleri Bakanlığı, Ercan Havalimanı çevresinde dron uçuş yasağının bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ercan Devlet Havaalanı ve çevresinde uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile civarında dron ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasağın devam edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu yasak ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacaktır.” denildi.

Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağı da belirtildi.