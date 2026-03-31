Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, UBP-DP-YDP hükümetinin dayattığı hayat pahalılığı (HP) ile ilgili yasa tasarısına karşı mücadele kapsamında genel grevin süreceğini dün akşam kamuoyuna duyurmuştu.

Maviş, “UBP-DP-YDP hükümetinin dayattığı HP ile ilgili yasa tasarısına karşı mücadelemiz devam etmektedir. Bu bağlamda alınan karar doğrultusunda 31 Mart Salı itibarıyla genel greve devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nun bugün açılmayacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından tüm sendikalar, yaptıkları ortak açıklamayla grevlerin askıya alındığını duyurdu.

Maviş, “Dün okullarımızda ve örgütlü işyerlerimizde duyurduğumuz grev ve eylemler, yeni gelişmeler ışığında askıya alınmıştır. Bugün okullarımız açık, öğretmen ve çalışanlar görevinin başındadır” dedi.

Maviş, saat 10.30’da Meclis önünde sendikalar tarafından açıklama yapılacağını bildirdi.