Lefkoşa’da gün içerisinde 3 farklı motosikletin karıştığı 2 trafik kazası meydanı geldi. Kazalarda 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 10.50 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, RT 524 plakalı motosiklet ile seyreden Arafet Emerce (E-26), Gönyeli Çemberi’nde sağdan gelen araçlara yol vermek için duran Neriman Dadaş (K-24) yönetimindeki RH 252 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Emerce, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

- Motosiklet sürücüsü GÖV’ün tedavisi sürüyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde ise saat 13.30 sıralarında 29 yaşındaki Berk Beydola’nın UZ 655 plakalı motosiklet ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yapması sonucunda kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Beydola’nın, cadde üzerinde doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden ve önünde seyreden aracı tehlikeli mahalde sağdan geçmeye çalışan 38 yaşındaki Yahya Göv’ün (E-38) yönetimindeki PF 178 plakalı motosikletin önünü tıkamasıyla gerçekleşti.

Yahya Göv, motosikletin hakimiyetini kaybederek yol içerisine devrilip sürüklendiği sırada motosiklet üzerinden düştü, sürüklenen motosiklet, yolda park halinde bulunan ve yola giriş yapan Hasan Eligön (E-45) yönetimindeki aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yahya Göv’ün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polis, her iki kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.