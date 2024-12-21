Lefkoşa’da, dün yaşanan tartışma ardından iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişinin kafatası kırıldı, dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 173 miligram alkollü A.G.(E-51), 185 miligram alkollü T.P.(E-49) ve 242 miligram alkollü M.G. (E-45) , diğer taraf olan 361 miligram alkollü Y.B.(E-39) ile kavga ederek, birbirlerine vurup, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Ayrıca kardeşiyle kavga ettikleri gerekçesiyle, olayın hemen akabinde E.B.(E-32), A.G’nin başına yumruk atarak ciddi şekilde darp etti. Başını zemine çarpan A.G.'nin kafatası kırıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.G., tedavi altına alındı.

Meseleyle ilgili T.P., M.G., E.B. ve Y.B. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.