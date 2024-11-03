Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ile yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre olay, dün saat 18.45’te meydana geldi.

Polis tarafından A.A’nın (E-24) üzerinde ve kalmakta olduğu evde yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet casino üyelik kartı, bir adet iskambil kâğıdı ile 10 Euro nakit para ve yeşil reçeteye tabi olan bir adet hap bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.