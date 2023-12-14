Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir dükkâna kundaklama girişiminde bulunuldu. Olayla ilgili zanlı olarak görülen 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık tarihinde, saat 23.30 sıralarında, bir berber dükkanın giriş kapısı önünde, meçhul şahıs/lar tarafından iki adet karton kutunun üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek, dükkan kundaklanmaya teşebbüs edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.K.(K-21) tespit edilerek, tutuklandı.

-Gazimağusa’da araç kundaklama nedeniyle bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 30 Ekim’de saat 04.00 sıralarında, Rıfat Sevindik’e ait ikametgahın ön bahçesinde park halinde bulunan NV 245 plakalı van araçta, tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, bahse konu aracın ön kısmı, motor bölümü, iç göğüs bölümü, ön koltukları ve iç tavan döşemesi tamamen, arka kısmı ise kısmen yanarak, zarar görmüştü.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde kullanılarak, ateşe verilen bahse konu aracın kasti hasara uğratıldığı tespit edildi. Meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(E-36) tutuklandı.

-Lefkoşa kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, G.C.A.’nın (E-29), kullanımındaki araç içerisinde ve üzerinde arama yapıldı.

Aramada, satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 90 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 20 bin 400 TL nakit para tespit edilerek, emare olarak alındı. G.C.A. tutuklandı.

-Güzelyurt’ta ruhsatsız alkollü içki ve tütün ürünü satan işletmeci aleyhinde yasal işlem

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir markette dün saat 17.00 sıralarında, polis tarafından yapılan kontrolde, ruhsatsız olarak muhtelif markalarda toplam 315 şişe alkollü içki ile 109 paket tütün ürününün tasarruf edilip, satışa sunulduğu tespit edildi.

Market işletmecisi M.K.(K-48) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de bir kişi tecavüzi alet taşımaktan tutuklandı

Girne’de bugün 01.30 sıralarında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, polis tarafından M.Ç.’nin (E-43), kullanımındaki araç içerisinde yapılan kontrolde, bir adet ahşap sopayı kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi. M.Ç. tutuklandı.