Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Şener Şen, “Zengin Mutfağı” adlı oyunla Salamis Antik Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluştu.

ACTADA Kurucusu Çağrı Tortop yaptığı açıklamada, amaçlarının, önemli sanatçıları Kıbrıs seyircisiyle buluşturmanın yanı sıra izleyicilere bütünlüklü bir sanat deneyimi sunmak olduğunu belirtti.

Tortop, etkinliğe gösterilen ilginin, kültür-sanat organizasyonlarına yönelik talebi ortaya koyduğunu kaydederek, ACTADA’nın sanatçı ve yapımları Kıbrıs seyircisiyle buluşturmayı sürdüreceğini ifade etti. Tortop, “26 Eylül bizim için bir final değil, daha büyük bir kültür-sanat vizyonunun başlangıcı.” dedi.