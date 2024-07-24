Lefkoşa’da meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Djafer Akdeniz (E-22), yönetimindeki MA 111 plakalı araçla dün 17.30'da Lefkoşa’da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde seyrettiği sırada Hamitköy çemberinde kırmızı ışıkta durmayıp, Nazime Kozal (K-60) yönetimindeki PN 079 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan MA 111 plakalı araç, refüj üzerine çıkarak 2 adet trafik levhasına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan PN 079 plakalı araç sürücüsü Nazime Kozal, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Öte yandan, Lefkoşa’da Eda Mavili (K-35), yönetimindeki YF 874 plakalı araçla bu sabaha karşı Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce park halindeki JJ 679 ve LC 258 plakalı salon araçların arka kısmına, daha sonra da kaldırım üzerindeki iki çiçek saksısı ve iki işletmenin vitrin camlarına çarparak durdu.

Park halindeki araçlardan LC 258 plakalı olanı ise çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulup, önünde park halinde bulunan KD 387 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.