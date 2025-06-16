Lefkoşa’da, dün akşam, meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Ahmet Süleyman Uzun (E-26) yönetimindeki LY 769 plakalı araçla soldan ikinci şeritte seyrettiği sırada, dikkatsizce diğer şeride geçerek, o esnada birinci şeritte seyreden Yılmaz Demir (E-27) yönetimindeki ZF 691 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı. LY 769 plakalı araç, daha sonra kaldırım taşlarına da çarpıp tekrar şerit değiştirerek, orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Kazada yaralanan her iki sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. LY 769 plakalı araç sürücüsü Ahmet Süleyman Uzun Kulak Burun Boğaz Servisi’nde, ZF 691 plakalı motosiklet sürücüsü Yılmaz Demir ise sol kolunda kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.