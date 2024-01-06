Filistin Yönetiminin, Larnaka’dan Gazze’ye deniz yoluyla insanî yardım götürecek gemilerin geri dönüşte Gazze’den nüfus taşıyabileceğinden endişe ettiği, Rum Yönetiminin ise bu endişeleri gidermeye çalıştığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Filistinli yetkililerin endişeleriyle ilgili haberlerin sorulması üzerine “insanî seferler tek yönlü olacak. Nihai Gazzeli siviller olacak İnsanî yardımların taşınacağı deniz koridoru baştan beri tek yönlü planlandı, tek yönlü olmasını öngörüyor” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Dışişleri Bakanı Konstantionos Kombos’un da projenin geliştirilmeye başlanmasından beri Filistin yönetimi yetkilileriyle görüşerek inisiyatifi sunduğunu hatırlatan Letimbiotis Kombos’un, bölgedeki durumu görüşmek ve Filistin Yönetimi’nin endişelerini gidermek için Ekim ayında Ramallah’a da gittiğini hatırlattı.

Letimbiotis Filistin Dışişleri Bakanı’nın yakında Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği de açıkladığını ancak henüz tarih belirlenmediğini söyledi.