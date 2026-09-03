Girne açıklarında dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin kayıp olduğu gemi kazasıyla ilgili olarak dokuz zanlı, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlılardan şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S. ile birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ve gemi mürettebatları S.E., Q.Q., V.H., ve R.İ.'nin aleyhine, “tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi.

Mahkeme, zanlılar aleyhine sekiz gün daha tutukluluk emri verdi.

- Polis olguları aktardı

Yargıç Hazal Hacımulla'nın huzurunda görüşülen duruşmada Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, olayla ilgili olguları aktardı.

Mannaş, katamaran cinsi geminin 4 deniz mili açıklıkta sol kızak uç kısmından kırılarak sol tarafı üzerine devrildiğini ve alabora olarak battığını söyledi.

Mannaş, 259 yolcu ile 8 mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişinin canlı olarak çıkarıldığını, 9 kişinin hayatın kaybettiğini, kayıp 19 kişinin arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Meseleyle ilgili zanlıların tutuklandığını ve aleyhlerinde üç gün tutukluluk emri temin edildiğini aktaran Mannaş, zanlıların genel muayenelerinin de yapıldığını dile getirdi.

Zanlı M.Ö’nün gönüllü ifade verdiğini kaydeden Mannaş, gönüllü ifadenin “teyit ve tekzibinin” yapılacağını söyledi.

Mannaş, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside hayatını kaybedenlerin “suda boğulma sonucu” yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini kaydetti.

Zanlıların tümünden uyuşturucu testi için kan ve idrar örneği alındığını dile getiren Mannaş, sonuçların henüz gelmediğini aktardı.

- İkinci kaptan, seferin yapılmaması yönünde telkinde bulunduğunu iddia etti

Zanlı M.N.S’nin iki gönüllü ifade verdiğini dile getiren Mannaş, zanlının olay günü kaptana Taşucu’ndaki limanın saat 15.00’e kadar kapalı olduğunu söylediğini ve seferin yapılmaması konusunda telkinde bulunduğunu ancak kaptanın sefere çıktığını dile getirdi.

Mannaş, zanlıların geminin daha önce su aldığını, motor ve dümen arızası olduğunu bildiklerini söyledi.

Olay günü hava tespitine dair Meteoroloji Dairesi’nden rapor aldıklarını kaydeden Mannaş, verilen rapora göre dalga boyunun 1,5 metre, rüzgarın hızının ise 15 kont olduğunu söyledi.

Mannaş, zanlı gemi kaptanı M.Ö’nün Sosyal Sigortalar Dairesi’nde kaydının bulunmadığını dile getirdi.

- “İki ay önce geminin su aldığına dair video kayıtları var”

İki ay önce geminin su aldığına dair video kayıtlarının olduğunu belirten Mannaş, video kaydını çeken kişilerden ifade alındığını aktardı.

Mannaş, ayrıca o sefere katılan yolcuların isim listesinin tespit edildiğini, yolcuların ifadelerinin alınacağını söyledi.

Zanlılara ait cep telefonlarının incelendiğini kaydeden Mannaş, zanlı M.Ö’nün Türkiye Cumhuriyeti’nde gemi ehliyeti olduğunu ancak 10 yıl çalışmaya ara verdiği için ehliyetinin geçerliliğini yitirdiğini aktardı.

- Kaptan, eski belgenin numarasıyla 3 bin 500 dolar karşılığında Honduras’tan yeni bir belge aldı

Mannaş, zanlının bunun üzerine eski belgenin numarasıyla 3 bin 500 dolar karşılığında Honduras’tan yeni bir belge aldığını, bu belgeyi Yunanistan’da tescil ettiğini, belgenin KKTC makamları tarafından geçerli kabul edildiğini dile getirdi.

Şirket direktörü A.Ö'nün evinde ve ofisinde arama yapıldığını, elektronik eşyalara ve belgelere incelenmek üzere el konulduğunu belirten Mannaş, direktörün yasalara göre yetkili olduğunu söyledi.

Mannaş, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına belge ve sertifikaların doğruluğu için yazılar yazıldığı, ayrıca o günkü hava koşullarıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne yazı yazıldığını dile getirdi.

Geminin Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan bir şirkette 30 Nisan 2026’da bakım gördüğünü söyleyen Mannaş, gemiye nasıl bir bakım yapıldığıyla ilgili raporun da beklendiğini dile getirdi.

Limanlar Dairesi’nde soruşturma yapıldığını kaydeden Mannaş, geminin belge ve sertifikalarından ikisinin eksik olduğunu belirtti.

- “200’ün üzerinde ifade temin edildi”

Mannaş, 200’ün üzerinde ifade temin edildiğini ve 100’e yakın ifade alınacağını, Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti.

Türk Loydu yetkilileri ile kaza kırım ekibinin KKTC’ye geldiğini kaydeden Mannaş, yetkililerle görüşeceklerini ifade etti.

“Gemide yapısal hasar var mı?” sorusu üzerine Mannaş, temin edilen görüntülerde yolcu bölümüne su girdiğinin görüldüğünü ve zanlı M.Ö ile M.N.S’nin bunları bildiğini kaydetti.

“Geminin sevk ve idaresi sırasında kusurlu bir manevra yapılıp yapılmadığı soruna” ise Mannaş, uzmanların, “yolcular, geminin su aldığına dair ikazda bulunduğu anda geminin hızı kesilseydi, limana yavaşça dönme şansı olabileceğini” söylediğini aktardı.

Mannaş, yolcuların “gemi su alıyor” uyarısının önemsenmediği kanaatinde olduğunu söyledi.

Mannaş, mürettebatın eğitim alıp almadıklarına dair Türkiye’den bilgi talep ettiklerini de dile getirdi.

Kaptan köşkünün su almasından dolayı seyir defterinin bulunduğu çantanın alınamadığını belirten Mannaş, kara kutunun ise henüz bulunamadığını dile getirdi.

Türkiye’deki hissedarlarından olan bir şahsın arandığını ve şahsın geminin bakım ve onarım konusunda yetkili olduğunu söyleyen Mannaş, Limanlar Dairesi’nde geminin daha önce geçirdiği kaza ve bakımla ilgili herhangi bir belgenin olmadığını dile getirdi.

Mannaş, şirket hissedarlarına yönelik tahkikatın da devam ettiğini kaydetti.

Mahkemede söz alan avukatlar, tanık polise sorular yöneltti, bazı iddialarda bulundu.

Girne Kaza Mahkemesi, zanlıların sekiz gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.