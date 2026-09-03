Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, gemi faciasına ilişkin soruların nerdeyse tümüne dışardan yanıtlar arandığını savunarak eleştirdi ve “Bizler bu kültürü, bu bakış açımızı mevcut değerler sistemimizi değişmedikçe bir Arıklı gider, bin Arıklı gelir. Var olan düzen de devam eder.” dedi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, yazılı açıklamasında, gemi felaketinde toplum olarak yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaşmak, yan yana durmak, dayanışmayı artırarak bu zordan zor günleri atlatmak için çalışmak gerektiğini ancak öyle yapılmadığını kaydetti.

“Yolcu gemisiyle birlikte gerçekte ülke alabora oldu. İçinde çalıştığımız ancak bize ait olduğunu hiç de hiç hissetmediğimiz, sorumluluk almadığımız kurumlarla birlikte karanlık sulara gömüldük.” diyen Tulga, soruların nerdeyse tümüne dışardan yanıtlar arandığını savundu.