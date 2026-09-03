Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı. Toplantıda, iki yasa önerisi ve bir yasa tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Komite gündeminde bulunan, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni sırasıyla görüştü.

Komite, iki yasa önerisi ve bir yasa tasarısını oy birliğiyle onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Üyesi, UBP milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Fırtına Karanfil katıldı. Toplantıda ayrıca, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da yer aldı.

Toplantıya davetli olarak Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve KAMUSEN’den yetkililer ve temsilciler de katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.