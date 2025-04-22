KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Eleme Yarışları tamamlandı, finale yükselen ekipler belirlendi.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca okullar finallere katılabilmek için kıyasıya yarıştı. Elemelerin sonucunda Kurtuluş Lisesi kız ve erkek takımları takım sıralamasında ilk basamakta yer aldılar. Kızlarda Yakın Doğu Koleji ikinci, Namık Kemal Lisesi üçüncü olurken, erkeklerde Namık Kemal Lisesi ikinci ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

İki okul rekoru

Liseli Gençler Atletizm Eleme Yarışları iki yeni okul rekoruna sahne oldu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcusu Ada Kafa, 800 metrede daha önce 2:23.25 ile Sabriye Atikoğlu’na ait rekoru 2:18.70’lik derecesi ile kırdı. Çekiç atma branşında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Süreyya Lakadamyalı ise daha önce 27.92 ile Elif İlgün’e ait olan rekoru 29.53’lük derecesi ile kırdı.

Elemelerde takım sıralamasında ilk sekiz içerisine yer alan okullar şu şekilde:

Genç Kız

1. Kurtuluş Lisesi – 581 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 546 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 381 Puan

4. Gazimağusa Türk Maarif Koleji - 349 Puan

5. Bekirpaşa Lisesi - 342 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 313 Puan

7. Meral Vedat Ertüngü Lisesi - 296 Puan

8. Lapta Yavuzlar Lisesi - 292 Puan

Genç Erkek

1. Kurtuluş Lisesi - 921 Puan

2. Namık Kemal Lisesi - 808 Puan

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 739 Puan

4. Erenköy Lisesi - 709 Puan

5. Girne Amerikan Koleji - 660 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 656 Puan

7. Esin Leman Lisesi - 635 Puan

8. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji - 626 Puan