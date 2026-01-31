Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen resepsiyona, Londra’da temaslarını sürdüren Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Türk ve yabancı gazetecilerin buluştuğu programda mesleğin geleceğine dair görüş alışverişi yapıldı.

KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz, İngiltere Parlamentosu ve Lordlar Kamarası’nı kapsayan kamu diplomasisi temaslarının yeni iş birliklerinin önünü açtığını söyledi. Öz, Londra merkezli Yabancı Basın Derneği – FPA ile yapılan görüşmelerin somut sonuçlar doğurduğunu ve Türk gazetecilerin uluslararası alanda daha görünür hale geldiğini vurguladı.

Söz alan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise dijitalleşmenin gazetecilikte köklü bir dönüşüm yarattığını belirtti.

“Sosyal medyanın yükselişiyle dezenformasyon küresel bir tehdit haline geldi. Etik standartları korumak ortak sorumluluğumuzdur” dedi.

Program kapsamında, Londra merkezli Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti ile KGK arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün, Birleşik Krallık’taki medya faaliyetlerinin kurumsal altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Etkinliğe katılan gazeteciler, uluslararası deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti. Eski St. Albans Belediye Başkanı ve savaş muhabiri Salih Gaygusuz, Avrupa’daki Türk medyasının yıllar içindeki gelişimini anlatırken, gazetecilerin özverisinin belirleyici olduğunu söyledi.

Belçika, Fransa, İtalya, Avusturya ve İngiltere’den çok sayıda basın mensubunun katıldığı buluşma, hatıra fotoğrafı ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.