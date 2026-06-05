Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sürdürülebilir kırsal kalkınma vizyonu kapsamında Haspolat Endüstri Ormanı Projesi’ni hayata geçiriyor. Bu çerçevede orman projesi için ilk fidanlar Dünya Çevre Günü’nde bugün dikildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, arıtılmış suyun kullanılacağı 120 dönümlük arazide, 12 bin ağaçlık Endüstri Ormanı oluşturulacak.

Endüstri ormanı ile belediyenin ekonomik gücünü artırmanın yanı sıra Haspolat Bölgesi’nin ekolojik ve sosyal açıdan dönüşümü de hedefleniyor.

-Harmancı: “Tesis Avrupa Birliği standartlarının da üzerinde bir kalitede arıtılmış su üretiyor”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat’ın geçmişte eski arıtma tesisinden kaynaklanan ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, yeni arıtma sistemiyle bölgenin önemli bir dönüşüm yaşadığını kaydetti.

Harmancı, bugün tesisin Avrupa Birliği standartlarının da üzerinde bir kalitede arıtılmış su ürettiğini söyledi.

Arıtma tesisinin, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak kullanımına hizmet veren iki toplumlu bir tesis olduğuna dikkat çeken Harmancı, eski tesis havuzlarının bulunduğu alanın temiz suyla yeniden hayat bulduğunu ifade etti.

Bölgenin zaman içerisinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan önemli bir yaşam alanına dönüştüğünü de belirten Harmancı, “Bizim için burada arıtılan suyun değeri kadar bu alanın ekolojik değeri de önemlidir. Çünkü burada artık temiz su, doğal yaşam ve güçlü bir habitat bulunmaktadır” dedi.

Harmancı, ülkede yapılan değerlendirmelerde önemli ihtiyaçlardan birinin endüstriyel ağaç yetiştiriciliği olduğunun ortaya çıktığını kaydederek, bahsi geçen projenin bu ihtiyaca yanıt vereceğini söyledi.

“Bu ağaçlar gelecekte evlerimizin odun ihtiyacını karşılayacak. Ancak doğayı tüketen değil, kendini yenileyen bir sistem oluşturacağız” diyen Harmancı, projenin hem çevresel hem de ekonomik açıdan ülkeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

- “Haspolat Endüstri Ormanı ile hem bölge hem de ülke adına bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz”

Harmancı, arıtma tesisinin güneş enerjisi sistemi ve septik atık kabul istasyonu gibi çevreci yatırımlarla ülkenin önemli çevre projelerinden biri haline geldiğini aktararak, Haspolat Endüstri Ormanı ile hem bölge hem de ülke adına bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Projeye katkı koyanlara teşekkür eden Harmancı, önümüzdeki hafta sonuna kadar 12 bin fidanın tamamının dikileceğini, ilerleyen yıllarda ise bu sayının 30 bine çıkarılabileceğini duyurdu.

Harmancı, “Bu değer hepimize aittir. Dünya Çevre Günü’nde böylesine önemli bir ormanın ilk fidanlarını dikmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

- Bölgede arıtılmış su kullanılarak gerçekleştirilen soya fasulyesi denemelerinde yüksek verim

Proje kapsamında kullanılan toprağın son derece verimli olduğunun yapılan çalışmalarla ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, ayrıca daha önce aynı bölgede arıtılmış su kullanılarak gerçekleştirilen soya fasulyesi denemelerinde de yüksek verim alındığı kaydedildi.

Projede, kalkınmanın temel unsurlarından birinin kaynakların verimli kullanılması olduğuna dikkat çekilerek, biyolojik arıtma tesisinin yüksek enerji ihtiyacını dengelemek amacıyla kurulan 1 megavatlık güneş enerjisi sisteminin de aktif olarak kullanıldığı vurgulandı.

-Peyzaj düzenlemesi kapsamında yaklaşık bin adet ağaç, çalı ve süs bitkisi alana kazandırılacak

Açıklamada, endüstri ormanının bulunduğu alanda yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve kuş gözlem noktaları oluşturulacağı da belirtildi.

Peyzaj düzenlemesi kapsamında yaklaşık bin adet ağaç, çalı ve süs bitkisinin alana kazandırılacağı vurgulanan açıklamada, bitki seçimlerinde sulak alan koşullarına uyum sağlayabilen, adaptasyon kabiliyeti yüksek türler tercih edilirken, kuşlar ve arılar için besin ve yaşam kaynağı olabilecek türlere öncelik verileceği kaydedildi.

Çalışmalarla birlikte bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılması, göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türü için doğal yaşam alanlarının oluşturulması ve Haspolat’ın önemli bir ekolojik koridor haline gelmesi amaçlanıyor.

-Su kalitesi düzenli olarak takip ediliyor

Proje kapsamında kullanılan arıtılmış suyun kalitesinin düzenli olarak takip edildiği belirtilen açıklamada, pH, nitrat ve azot değerleri başta olmak üzere analizlerin periyodik olarak yapıldığı ve testler sonucunda suyun Avrupa standartlarına uygun olduğu, tarımsal üretimde güvenle kullanılabileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre, proje sayesinde Haspolat'ın çevre dostu kalkınma anlayışının somut bir örneği olarak ülke genelinde öncülük etmesi hedefleniyor.