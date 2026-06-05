KKTC Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Telekomünikasyon Dairesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ve limanların özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, Bakan Arıklı’nın bir televizyon programında yaptığı açıklamaların “Halkın mallarının peşkeş çekilmesine göz yumulması, devlet gelirlerini ve özel stratejik kurumların yabancıların eline geçmesini sağlanması ve halkı savunmasız bırakılması” anlamına geldiğini savundu.

Yeltekin, “Ülkemizde bulunan iki GSM operatörünün tüm kullanım haklarını telefon dairesi üzerinden sağlamak yerine, elektrik konusunun yeniden düzenlenmesi, güçlendirilmesi ve yeni yatırımların yapılması yerine, limanların iyileştirilmesi, düzenlenmesi yerine özelleştirmeyi savunması tamamen yabancı şirketlere halkımızın mallarını peşkeş çekmek, gelir ve stratejik hakkımızı teslim etmektir.” dedi.

Bakan Arıklı’nın Ercan Havalimanı'nın özelleştirilmesini başarı göstermesini de eleştiren Yeltekin, Ercan Havalimanı işletmecisinin borçlarının silindiğini ve işletmeden devletin yaklaşık 1,5 milyar TL alacağının ise tahsil edilmediğini ileri sürdü.

Mağusa ve Girne limanlarında çalışan yaklaşık 180 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen) üyesinin nisan ayında yürürlükten kalkan yasa gücünde kararnameler ile yönetilmeye devam edildiğini, toplu iş sözleşmesinin Bakan Arıklı tarafından yok sayıldığını iddia eden Yeltekin, “Sayın bakana hatırlatmak isteriz ki; halkımız kendisini milletvekili seçerken ülkemizin kaynaklarını doğru yönetmek adına kendisine oy vermiştir.” ifadelerini kullandı.