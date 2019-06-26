Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkanan ünlü oyuncu iki saat müşahede altında tutulduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz hafta kayınpederi Ali Cengiz Dizer'in cenazesinde görüntülenmişti. Yakışıklı oyuncu, dün gece zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

YEMEKTEN SONRA FENALAŞTI

tv100'de ekrana gelen 'Duymadık Demeyin' programının özel haberine göre; Tatlıtuğ, yediği yemek sonrası kendisini kötü hissedince, şöförü tarafından gece yarısı Ulus'taki Liv Hospital Hastanesi'ne götürüldü.

MİDESİ YIKANDI

Zehirlendiğini düşünerek hastaneye başvuran Kıvanç Tatlıtuğ'un midesi yıkandı. Yaklaşık iki saat hastanede müşahade altında tutulduktan sonra da taburcu edildi.