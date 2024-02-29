Mağusa Ravelin Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne,

okuma yazma etkinlikleri için eğitim malzemesi bağışladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, görme engelli çocukların okuma-yazma etkinliklerine katkıda bulunmak amacıyla Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne kabartma (braille) iletkiler, braille cetveller, beyid küp taş ve kasası, grippit baston tutucular ve braille yazı seti bağışlandığı kaydedildi.

Çocuklara eşit şartlarda eğitimin öneminin vurgulandığı açıklamada, destek olan tüm bağışçılara teşekkür edildi.