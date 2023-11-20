Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen “StandUp Right/Dik Durmak İyidir” projesi kapsamında yürütülen omurga sağlığı eğitimleri tamamlandı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, ilkokul çağındaki çocukların ve özel gelişen bireylerin omurga sağlığını korumak için Mağusa bölgesinde düzenlenen Temel Beden Farkındalığı Terapileri temelli eğitimler, 13 Ekim’de Polatpaşa İlkokulu’nda ve 13 Kasım’da ise Alasya İlkokulu’nda yapıldı.

Eğitimlerde toplam 632 öğrenciye Koruyucu Omurga Sağlığı seminerinin yanı sıra omurga sağlığını korumak için gün içerisinde yapabilecekleri egzersiz eğitimleri de verildi.

Eğitimlerde özellikle 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilere koruyucu omurga sağlığı ile ilgili bir sunum yapılmasının ardından, günlük hayatlarında da rahatlıkla yapabilecekleri egzersizler uzman fizyoterapistler tarafından yaptırıldı. Kemik gelişiminin en önemli yaşları olan 8-11 yaş grubu çocuklara omurga sağlıklarını korumak için ders çalışırken uygulanması gereken doğru duruş anlatıldı. Ayrıca ilgili yaşlardaki çocukların tablet veya cep telefonu kullanımı arttığından, omurgalarına en az yükü nasıl vermeleri gerektiği ve benzer günlük yaşam aktivitelerinde doğru duruşun nasıl olması gerektiği katılımcı egzersizlerle aktarıldı.

- 8-11 yaş grubu çocukların omurga haritalandırılması için eş zamanlı uygulama yapıldı

Bu eğitimlerin yanı sıra uluslararası kabul gören ölçüm materyalleri ile ülkedeki 8-11 yaş grubu çocukların omurga haritalandırılmasının da yapılması için eş zamanlı olarak 40 öğrenciye uygulama yapıldı.

Temel Beden Farkındalığı Terapisi eğitimlerinde, pediatrik rehabilitasyon uzmanı ve Temel Beden Farkındalığı Terapisi eğitmenleri de hazır bulundu. Eğitimlerde okul yöneticileri, okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri de yer aldı.

İlerleyen günlerde diğer 4 bölgede de toplam 8 ilkokulda daha gerçekleştirilecek eğitimlerle toplamda 3 bin ilkokul çağındaki çocuklara ve 200 özel gelişen bireye ulaşmak hedefleniyor.

Proje ve aktiviteler ile ilgili detayların Proje Koordinatörü Münevver Özakalın’ın standup[email protected] e-mail adresinden öğrenebileceği kaydedildi.